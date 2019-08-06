مستشفى سامراء لـ

2019/08/06 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيور- صلاح

استقبلت مستشفى سامراء العام التابعة لدائرة صحة صلاح الدين ومن خلال وحداتها وردهاتها واقسامها خلال شهر تموز الماضي العديد من المراجعين واجريت لهم

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