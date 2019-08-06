بيونغ يانغ تستأنف إطلاق الصواريخ الباليستية احتجاجا على المناورات العسكرية بين واشنطن وسيول

2019/08/06 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كوريا الجنوبية إطلاق جارتها الشمالية لمقذوفين لم يتم تحديدهما إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي احتجت فيه وزارة خارجية بيونغ

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