الشبكي: التقارير المفبركة كانت وراء قرار سحب الحشد من سهل نينوى

2019/08/06 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب عن تحالف الفتح قصي الشبكي، الاثنين، ان التقارير المفبركة كانت وراء قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسحب اللواء 30 في الحشد الشعبي من سيسطرات سهل نينوى.وقال الشبكي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اهالي سهل نينوى نظموا اعتصاما مفتوحا وقطعوا الطريق الرابط بمنطقتهم بسبب قرارات الحكومة”، مبينا أن “قرارات رئيس […]

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