الحشد والجيش يباشران باليوم الثاني من عمليات إرادة النصر الثالثة

2019/08/06 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قوات الحشد الشعبي والجيش، الثلاثاء، باليوم الثاني من عمليات إرادة النصر الثالثة في ديالى ونينوى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوات الحشد الشعبي والجيش باشرت، صباح اليوم، باليوم الثاني من عمليات إرادة النصر الثالثة في ديالى ونينوى.وأضاف ان، القطعات العسكرية ستعمل اليوم على دهم وتفتيش وتطهير المزيد من القرى

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