2019/08/06 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختناق ثلاثة اشخاص باندلاع حريق في فندق بالنجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/06 | 09:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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