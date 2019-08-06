الكشف عن خلافات بين زيدان والمحمود تؤخر إقرار قانون المحكمة الاتحادية

2019/08/06 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف السياسي العراقي ليث شبر، عن وجود خلاف بين رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود يؤخر اقرار قانون المحكمة الاتحادية، مرجحا التوصل الى “حل وسطي” لتمرير القانون.وقال شبر في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “هناك صراع سياسي قانوني بين مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية”، مبينا أن “الخلاف بين فائق […]

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