في ثاني أيام إرادة النصر الثالثة ..تدمير نفقين لداعش جنوب الموصل

2019/08/06 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قوات الحشد الشعبي والجيش، اليوم الثلاثاء، باليوم الثاني من عمليات إرادة النصر الثالثة في محافظتي ديالى ونينوى.وستعمل القطعات العسكرية اليوم على دهم وتفتيش وتطهير المزيد من القرى لتأمينها والقضاء على تهديد داعش.ودمرت قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، اليوم، نفقين لداعش في حمام العليل جنوب الموصل ضمن عمليات إرادة النصر الثالثة.يذكر …

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