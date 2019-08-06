الحشد يعثر على مضافة لـ

2019/08/06 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، على مضافة لتنظيم "داعش" الإرهابي تحتوي على قنابر هاون وعبوات ناسفة واحزمة جنوب الموصل.وقال موفدنا، إن قوة من الحشد الشعبي عثرت، اليوم، على مضافة لتنظيم "داعش" الإرهابي في قرية قشطيطة جنوب الموصل، مبينا ان المضافة كانت تحتوي على 50 قنبرة هاون و10 عبوات ناسفة.وأضاف، أن المضافة تحتوي ايضا ...

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