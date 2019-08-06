قوة من اللواء 30 بالحشد تدمر نفقين لداعش جنوب الموصل

2019/08/06 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، نفقين لداعش جنوب الموصل ضمن عمليات إرادة النصر الثالثة.وقال موفدنا ان، قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي دمرت، صباح اليوم، نفقين لداعش في حمام العليل (جنوب الموصل) ضمن عمليات إرادة النصر الثالثة.و باشرت قوات الحشد الشعبي والجيش، الثلاثاء، باليوم الثاني من عمليات إرادة النصر الثالثة ...

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