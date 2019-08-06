استشهاد عنصر بالحشد واصابة اخر بتفجير شمال شرق ديالى

2019/08/06 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الثلاثاء، بأن عنصرا في الحشد الشعبي استشهد واصيب اخر بانفجار عبوة قرب قرية شيريك شمال شرق المحافظة.قال المصدر لـ/المعلومة/، إن “دورية امنية للحشد الشعبي كانت تقوم بواجب تمشيط في أطراف قرية شيريك شرق قضاء خانقين (١٠٥كم شمال شرق بعقوبة )”، مبينا أن “عبوة ناسفة انفجرت ما اسفر […]

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