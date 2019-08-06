تنمية التعاون بين بعثتي الحج الايرانية والعراقية

2019/08/06 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول بعثة الحج الايرانية وممثل الولي الفقيه في شؤون الحج حجة الاسلام عبدالفتاح نواب خلال لقائه رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق الشيخ...

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