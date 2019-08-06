إرادة النصر.. الحشد يدمر نفقين لداعش جنوب الموصل

2019/08/06 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، نفقين لداعش جنوب الموصل ضمن عمليات إرادة النصر الثالثة.

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