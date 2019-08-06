الأسهم الصينية تهبط بعد تصنيف الولايات المتحدة الجديد لبكين

2019/08/06 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت مؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية، اليوم الثلاثاء، بنسبة 2.6 إلى 3 في المئة، وذلك على خلفية تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية الصين كدولة تتلاعب بسعر صرف العملة، فضلا عن تفاقم الصراع التجاري بين البلدين.

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