مصر تتسلم الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي

2019/08/06 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير المالية المصري محمد معيط إن "بلاده تسلمت اليوم الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، وتم إيداعها في البنك المركزي"، بحسب وسائل إعلام محلية.

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