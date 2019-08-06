بريطانيا تنضم إلى مهمة بقيادة أمريكية لحماية السفن في الخليج

2019/08/06 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس من المقرر أن تنضم بريطانيا إلى مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية في منطقة الخليج.يأتي هذا وسط توترات تتزايد في المنطقة بين القوتين الغربيتين وإيران بشأن مسار الشحن البحري عبر مضيق هرمز.واحتجزت قوات إيرانية ناقلة النفط ستينا إمبيرو التي ترفع العلم البريطاني الشهر الماضي، وذلك فيما شددت

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