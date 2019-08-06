الصين تحذر 3 دول “تحديدا” من نشر صواريخ أميركية

2019/08/06 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

حذّرت الصين، الثلاثاء، الولايات المتحدة من مغبة نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، داعيةً أيضا ...

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