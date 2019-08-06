الكشف عن خلافات بين زيدان والمحمود تؤخر إقرار قانون المحكمة الاتحادية

2019/08/06 | 09:32

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بغداد :سومر نيوز

كشف السياسي العراقي ليث شبر، عن وجود خلاف بين رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحاد...

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