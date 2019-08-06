طالبة تبهر التربية في مجازفة نادرة الحدوث.. وأمل بإنصاف من التعليم

2019/08/06 | 09:32

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بغداد :سومر نيوز

تحدت طالبة تنتمي لتربية الرصافة الثالثة ببغداد، نفسها قبل غيرها لتبهر بانجازها وزارة التربية وتستحق بج...

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