2019/08/06 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، الثلاثاء، الى رفع الحصار الذي تفرضه دول العدوان على الموانئ اليمنية، مشيرا الى أن مهمة الأمم المتحدة وآلية تحققها من السفن تخفيف معاناة اليمنيين وليس مفاقمتها.وقال الحوثي في تغريدة على “تويتر”، إن “إبقاء حصار الموانئ جريمة ومسؤولية الأمم المتحدة تخفيف معاناة الشعب اليمني وتنفيذ اتفاق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثي يدعو على رفع الحصار المفروض على موانئ اليمن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوثي يدعو على رفع الحصار المفروض على موانئ اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).