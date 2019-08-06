2019/08/06 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد الأطباء أن مستوى الصوت في سماعات الرأس يلعب دورا أساسيا، لأنه يؤثر مباشرة على حاسة السمع.كما هو معروف هناك ما يسمى الحد الأعلى لمستوى الصوت يعادل 80 ديسيبل.ولكن مستوى الصوت في الكثير من السماعات الحديثة يفوق هذا الحد ويصل إلى 100 ديسيبل فما فوق.لذلك فإن الاستماع إلى الموسيقى بالمستوى الأعلى للصوت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما أضرار الاستماع للموسيقى الصاخبة بسماعات الرأس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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