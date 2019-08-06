علماء: مياه وحياة على كوكبين قريبين يشبهان الأرض

2019/08/06 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوكبان شبيهان بالأرض يبعدان عنها 12 سنة ضوئية فقط ويدوران حول نجم صغير باهت قد يحتويان على مياه سائلة وربما شكلا من أشكال الحياة بحسب ما كشف علماء فلك.

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