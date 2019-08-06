الداخلية تعلن القبض على متهم محكوم بـ 10 سنوات

2019/08/06 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على احد المتهمين والذي يعد اخطر الهاربيين.

واوضحت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز” ان “ابطال مكافحة الإجرام في وزارة الداخلية تمكنوا من القاء القبض على احد المتهمين والذي يعد اخطر الهاربيين”.

واشارت الى ان “المتهم الهارب يدعى نصير رحيم المحكوم عشر سنوات سجن”.

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