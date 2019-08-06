السامرائي: الانفصاليون والدواعش يرون في الحشد مصدر قلق وردع لمشاريعهم

2019/08/06 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكد المستشار الأسبق لرئيس الجمهورية الفريق وفيق السامرائي ، الثلاثاء، ان الحشد الشعبي بات جزءا فاعلا في عوامل التوازن الاستراتيجي إقليميا، مشيرا الى ان المناطقيين والانفصاليين والدواعش يرون في الحشد مصدر قلق وعرقلة وردع لمشاريعهم.وقال السامرائي على صفحته على “فيسبوك” واطلعت عليه /المعلومة/ ان “الحشد العشبي بات جزءا فاعلا من عوامل التوازن الاستراتيجي […]

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