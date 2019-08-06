علماء: خطوة واحدة لتعلم كيفية علاج “القلب المكسور”

2019/08/06 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يعتقد علماء أنهم على بعد خطوة واحدة من تعلم كيفية علاج “القلب المكسور” باستخدام الخلايا الجذعية للمساعدة في إصلاح الأنسجة التالفة.وتشير الدراسة إلى أن مزيجا من الخلايا الجذعية والقلبية، يمكن أن يساعد المناطق المتضررة من القلب على التعافي من أي نوبة قلبية، وتجنب الحاجة إلى إجراء عملية زرع.واستخدم علماء […]

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