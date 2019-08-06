شاهد.. حملة الحشد الشعبي لملاحقة مافيات المخدرات والقمار

2019/08/06 | 09:39

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حملة الحشد الشعبي لملاحقة مافيات المخدرات والقمار

بتوجيه من رئيس الوزراء ..



نفذت مديرية امن الحشد الشعبي أكبر حملة

في تأريخ العراق لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار وتجار

المخدرات وبيع وشراء النساء .

وذكرت المديرية في البيان أن أمن الحشد الشعبي نفذ العملية النوعية

التي اسفرت عن إلقاء القبض على المدعو حجي حمزة الشمري زعيم المافيا

الأكبر في العراق والمسيطرة على جميع اماكن لعب القمار والدعارة

وتجارة المخدرات وتم اعتقال خمسة وعشرين آخرين من اتباعه ومسؤوليه

الذين كانوا يدعون انتماءهم للحشد الشعبي ويمتلكون هويات مزورة

والذين فتكوا ببعض الشباب العراقي من خلال توريطهم بتعاطي المخدرات

وزجهم في صالات القمار من اجل كسب ملايين الدولارات يومياً ..

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