نيجيريا تحظر الحركة الشيعية.. تفاصيل ومعلومات

2019/08/06 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس اتخذت الحكومة النيجيرية قرارا مثيرا للجدل، بحظر الحركة الإسلامية في نيجيريا، التي توصف بأنها جماعة شيعية موالية لإيران.واتهمت الحكومة الحركة بأنها “عدوة للدولة”.وتتحدى الحركة قرار الحظر، وتقول إنها جماعة سلمية، وإنها في حقيقة الأمر تعاني من العنف الممنهج الذي تمارسه الدولة.وتثير هذه التطورات مخاوف من أن تتحول نيجيريا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نيجيريا تحظر الحركة الشيعية..



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