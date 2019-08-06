الولايات المتحدة تصنف الصين

2019/08/06 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – متابعة

صنفت الولايات المتحدة رسمياً الصين، الاثنين، دولة تتلاعب بالعملة، واتهمت بكين بإضعاف اليوان، في وقت تتصاعد الحرب ا لتجارية بين الدولتين.

وجاءت الخطوة

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