ازالت كوادر امانة بغداد حملة لازالة التجاوزات شرقي العاصمة بغداد.

2019/08/06 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بيان للامانة، تلقته العهد نيوز، اليوم الثلاثاء، ان "كوادر بلدية الغدير قامت بحملة ازالت من خلالها العديد من التجاوزات ضمن شارع 77 وتقاطع الكهرباء

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