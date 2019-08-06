الحكمة تبين أسباب “اعتزال” عبطان وتتوعد الحكومة بـ”حقائق دامغة”

2019/08/06 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارجع النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، اسباب قرار القيادي بالتيار عبد الحسين عبطان اعتزال السياسة، فيما توعدت بعرض “حقائق دامغة” عن البرنامج الحكومي.وقال البخاتي في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “قرار عبطان الأخير بشأن اعتزاله السياسة جاء بسبب احباطه من الواقع السياسي”، مبينا أنه “كانت هناك مؤشرات بأن يكون عبطان امينا لبغداد […]

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