“أنصار الله” تعلن مقتل وإصابة جنود بقصف شمال حجة

2019/08/06 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة “أنصار الله” أمس الاثنين، إلحاق خسائر في صفوف الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بقصف شنته في محافظة حجة شمال غربي اليمن.وقالت “أنصار الله” عبر مركزها الإعلامي على “تويتر”، إن مدفعية الجماعة قصفت تجمعات للجيش شرق جبل النار وتعزيزات عسكرية له شمال شرقي مثلث عاهم في مديرية حرض شمال غربي حجة.وأكدت أن …

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