2019/08/06 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يأمر بانسحاب اللواء 30 التابع للحشد الشعبي من سهل نينوى وإنما تسليم سيطراته.وقال باجلان في حديث متلفز لـ”قناة دجلة” إن غالبية المتظاهرين من أفراد لواء حشد الشبك، مبينا أنهم منعوا أهالي الموصل من الذهاب للإقليم.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص رواية جديدة بشأن احداث سهل نينوى..باجلان يكشف: تسليم لا انسحاب المركز الخبري الوطني.

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