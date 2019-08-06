نائب: العراق انفق 60 مليار دولار على الكهرباء ولم يصب جسد الطاقة

2019/08/06 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الثلاثاء، أن العراق انفق 60 مليار دولار ولم يصب جسد الطاقة، مشددا على ضرورة جباية اجور الكهرباء بالشكل الصحيح وزيادة ساعات التجهيز والاستفادة من عوائدها المادية كما هو معمول به في دول العالم.وقال المسعودي في تصريح لـ /المعلومة/ ان “الحكومات العراقية المتعاقبة، لايوجد لديها تصور رقمي […]

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