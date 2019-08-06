استشهاد واصابة اثنين من مقاتلي الحشد ضمن عمليات” ارادة النصر3″

2019/08/06 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر اليوم الثلاثاء، عن انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة للحشد الشعبي وقال مصدر في ديالى أن عبوة ناسفة انفجرت عل عجلة تابعة للحشد ضمن القوات المشتركة في عملية ارادة النصر الثالثة قرب قرية الاصلاح على الطريق الرابط بين كلار وجلولاء.واضاف الى استشهاد احد المقاتلين وجرح اخر اثر الانفجار وتم نقل المصاب الى […]

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