2019/08/06 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الآثار المصري خالد العناني، عن بدء عملية تعقيم التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون، تمهيدا لترميمه.وقال العناني إن التابوت “يعد قطعة أثرية فريدة، ومن المقرر عرضه في المتحف المصري الكبير، الذي من المنتظر أن يفتتح أبوابه في الربع الأخير من عام 2020″، وهذا بعد عملية الترميم التي ستستغرق 8 أشهر.وأضاف أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تمثال توت عنخ آمون الذهبي يخضع لعملية انتظرها 97 سنة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمثال توت عنخ آمون الذهبي يخضع لعملية انتظرها 97 سنة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمثال توت عنخ آمون الذهبي يخضع لعملية انتظرها 97 سنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).