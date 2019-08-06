2019/08/06 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي عن عقد اجتماع بين العراق ومجلس التعاون الخليجي في غضون الشهرين المقبلين، وقالت في بيان إن «لجنة الحوار الاستراتيجي مع مجلس التعاون الخليجي أوصت بمخاطبة الأمانة العامة للمجلس بشأن تشكيل لجنة مشتركة مناظرة للجنة العراقية، تتبنى توحيد الرؤى بين العراق والمجلس، ومتابعة بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين».أشار …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يشكل لجنة الحوار الاستراتيجي مع مجلس التعاون الخليجي النعيم نيوز.

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