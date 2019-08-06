2019/08/06 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر الحادث الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة ليلة أمس عن مقتل 19، وإصابة 32 شخصا، لكن أسوأ فصول المأساة كان مرور موكب “زفة” عروسين بجانب المعهد بالتزامن مع الانفجار.لعل سخرية القدر دفعت بذلك الموكب المنتشي بفرحة العرس إلى تلك النقطة في اللحظة عينها، ليقضي العروسان ليلة “الدخلة” خارج عالم الأحياء، بعد ما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر فرح يتحول لمأساة أمام معهد الأورام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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