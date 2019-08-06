اوامر بمكافحة 200 جريمة طبية في بغداد واغلاق 43 مركز مساج وعيادات تجميل.. احصائية خطيرة بالارقام

2019/08/06 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:يس عراق كشفت محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية عن إصدار أوامر بمداهمة ‏وغلق عدد من مراكز المساج والتجميل وعدد من العيادات والمختبرات والمذاخر الطبية المخالفة في ‏بغداد.‏ وأوضحت إحصائية النصف الأول من العام الجاري أن “جهودا قضائية استثنائية بالتعاون مع الأجهزة ‏التنفيذية والرقابية ومديرية مكافحة التهريب، ادت الى تنفيذ ما يقارب الـ(200) […]

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