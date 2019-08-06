2019/08/06 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترتبط صحة الرجال بصورة مباشرة بالمواد الغذائية التي يتناولونها تقريبا في نظامهم الغذائي يوميا.لذلك يحذر الأطباء من مواد يمكن أن تسبب خللا وظيفيا.ينصح الأطباء قبل كل شيء وبالدرجة الأولى بالتخلي عن تناول شرائح البطاطا المقرمشة “الشيبس”، على الرغم من أنها تجذب الرجال عادة عند تناولهم مشروبات كحولية خفيفة مثل الجعة.لم يعد “الشيبس” في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواد غذائية مضرة بفحولة الرجال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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