الحشد الشعبي يعثر على مقر لطبابة داعش ومضافة مفخخة في الموصل

2019/08/06 | 11:00

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(المستقلة) … عثرت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، على مقر لطبابة تنظيم داعش ومضافة مفخخة ضمن عمليات ارادة النصر الثالثة في مدينة الموصل.وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “قوة من اللواء 33 بالحشد الشعبي عثرت، صباح اليوم، على مقر لطبابة داعش جنوب الموصل ضمن عمليات إرادة النصر الثالثة”.واضاف ان “الفوج السادس التابع لقيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى عثر، اليوم، على مضافة مفخخة لتنظيم داعش الإرهابي في جبال بادوش شمال غرب الموصل”.

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