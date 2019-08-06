2019/08/06 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، اختراق خلية ارهابية خططت لتنفيذ هجمات بعيد الاضحى في الرمادي.

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