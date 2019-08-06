نائب عنها: النجف تستغيث خدمياً وتخصيصاتها غير مجزية

2019/08/06 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن محافظة النجف الاشرف فاضل الفتلاوي، الثلاثاء، ان المحافظة تعاني سوء الخدمات وقلة التخصيصات في الموازنة على الرغم من دخول اكثر من سبعة ملايين زائر اليها، محملاً الحكومة المحلية ووزارة الاعمار مسؤولية تردي الوضع الخدمي في المحافظة.وقال الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحكومة المركزية مطالبة بزيادة تخصيصات محافظة النجف الاشرف، […]

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