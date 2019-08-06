2019/08/06 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من تخفيض أوبك+ الإنتاج، وعلى الرغم من الهجوم على ناقلات النفط في الخليج، وعلى الرغم من وجود عقوبات اقتصادية على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا لم ترتفع أسعار النفط بعد؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا لم ترتفع أسعار النفط بعد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).