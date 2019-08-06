2019/08/06 | 11:03

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يار الله والغانمي والفياض يصلون الموصل ويجتمعون بمقر عمليات نينوى

يتبع ..





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