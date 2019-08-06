الأمن النيابية: إرادة النصر قطعت الطريق على داعش بانشاء حواضن جديدة

2019/08/06 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء، أن عمليات إرادة النصر بمراحلها الثلاث اثبتت وجود تلاحم نوعي بين القوات الامنية واهالي المناطق المشمولة بالتطهير، مشيرا إلى أن هذا التلاحم قطع الطريق امام “ داعش” بانشاء حواضن جديدة.وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “من الملفت حقا خلال عمليات النصر التي انطلقت مؤخرا […]

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