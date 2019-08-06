2019/08/06 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب: شرط العمر حرم كثير من المتفوقين حق إكمال تعليمهم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب: شرط العمر حرم كثير من المتفوقين حق إكمال تعليمهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).