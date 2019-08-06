الأمم المتحدة تكشف إجمالي “ثروة داعش”

2019/08/06 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير إن تنظيم داعش الإرهابي يمتلك مبالغ تصل إلى 300 مليون دولار، بعد فقدان ما يسمى “الخلافة” في العراق وسوريا، مع عدم وجود مطالب مالية للسيطرة على أراض والسكان”.وذكر في التقرير، الذي قدم إلى مجلس الأمن حول التهديد الذي يمثله التنظيم امس الاثنين، أن انخفاض وتيرة […]

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