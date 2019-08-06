أول امرأة تستخدم قانون المساعدة بالموت في أستراليا

2019/08/06 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت امرأة أسترالية على استخدام قانون “المساعدة بالموت الطوعي”، لأول مرة في تاريخ أستراليا، بغية إنهاء حياتها.وأرادت مريضة السرطان، كيري روبرتسون، إنهاء حياتها استنادا للتشريع الجديد الذي أقرته ولاية فيكتوريا الأسترالية، في حين وافقت السلطات رسميا على طلب روبرتسون.وكانت المتوفاة أما لابنتين، في حين تم تشخيص إصابتها بالسرطان عام 2010، المرض الذي امتد في وقت لاحق

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