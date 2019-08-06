بالوثيقة.. الشهداء تعلن اسماء المستحقين للمنحة العقارية من ابناء هذه المحافظة

2019/08/06 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير عام دائرة شهداء الحشد الشعبي في المؤسسة، علي المبرقع في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" تم توزيع صكوك المنح العقارية الخاصة بذوي شهداء الحشد الشعبي في محافظة ذي قار".واضاف المبرقع، في البيان، ان" الدائرة ستبذل اقصى الجهود لإكمال توزيع كافة الصكوك وتسليمها للمستحقين من ذوي الشهداء”.وبين، ان" هذا العمل يمثل الشي القليل مقابل الكثير الذي قدموه شهداؤنا الابرار وذووهم".واشار الى ان" أسماء المستحقين ‏مدرجة في القوائم أدناه لمحافظة ذي قار".انتهى..م.مالوثيقة..

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