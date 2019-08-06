علماء يكتشفون علاجا للقلب

2019/08/06 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واستخدم علماء من جامعتي كامبريدج وواشنطن في الولايات المتحدة، أنسجة القلب البشرية ثلاثية الأبعاد المزروعة في المختبر، لاختبار مزيج خلايا عضلة القلب وخلايا الطبقة الخارجية لجدار القلب.ووجدوا أن الخلايا الجذعية ساعدت خلايا العضلات على النمو مرة أخرى، وحسّنت قدرتها على الانقباض والاسترخاء.وقال الدكتور جوهانس بارجير، من جامعة كامبريدج، إن" دراستنا تٌظهر الإمكانات الهائلة للخلايا الجذعية، لتصبح يوما ما أول علاج لفشل القلب".واشارت الدراسة الى ان" متلازمة القلب المكسور أو اعتلال عضلة القلب الناتج عن الإجهاد، تتطور عندما يكون الجسم تحت ضغط شديد لدرجة أنه يعطل وظيفة الجانب الأيسر من عضلة القلب، ويجبر باقي القلب على بذل جهد إضافي لتعويض الاعتلال، ما يسفر عنه ضيق في التنفس وآلام شديدة في الصدر.انتهى..م.م

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