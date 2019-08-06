|الحشد الشعبي يعلن تنفيذ حملة كبيرة لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار

2019/08/06 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

اعلنت مديرية امن الحشد الشعبي، عن تنفيذ الحملة الأكبر في تاريخ العراق لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار.

وقالت المديرية في بيان انها نفذت مديرية الحملة الأكبر في تاريخ العراق لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء بتوجيه من رئيس الوزراء ..



مبينة ان هذه الحملة اسفرت عن إلقاء القبض على المدعو, حجي حمزة الشمري, زعيم المافيا الأكبر في العراق والمسيطرة على جميع اماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات, و اعتقال خمسة وعشرين اخرين من اتباعه الذين كانوا يدعون انتماءهم للحشد الشعبي ويمتلكون هويات مزورة.

وبينت المديرية ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي الداعمة لهذه المافيات نشرت لقطات من كاميرات المراقبة لعناصر امن الحشد وهم يداهمون أوكار الجريمة والفساد، موضحة ان هذه المواقع روجت بأن العملية لم تتم وفق أوامر قضائية وان المواد التي تمت مصادرتها قد سرقت، لكن الحقيقة ان عناصر امن الحشد كسروا شوكة من يتاجر بدماء الشباب واتخذوا من الدعارة والقمار والمخدرات وسيلة لتكوين عصابات ورؤوس أموال ضخمة.

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